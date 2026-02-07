Giornale di Brescia
Italia e Estero

Due vittime sotto due valanghe in Trentino

(v.: 'Valanga travolge 4 scialpinisti...' delle 13.04) TRENTO, 07 FEB - E' di due morti il bilancio di due distinte valanghe che si sono staccate oggi Trentino. La prima vittima è uno dei quattro scialpinisti che era stato recuperato dalla valanga staccatasi a Bellamonte e trasportato in gravissime condizioni all'ospedale S. Chiara di Trento, dove poi è morto. La seconda vittima è quella recuperata a Punta Rocca, sulla Marmolada nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 16. È intervenuto l'Aiut Alpin, allertato dalla centrale operativa di Trentino emergenza. In entrambi i casi si tratterebbe di escursionisti locali.

Argomenti
TRENTO

