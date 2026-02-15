Due soldatesse inseguite da una folla di ultraortodossi vicino Tel Aviv

TEL AVIV, 15 FEB - Due soldatesse dell'Idf sono state evacuate dalla polizia a Bnei Brak, città a maggioranza ultraortodossa alle porte di Tel Aviv, dopo essere state circondate e inseguite da una folla di religiosi. La protesta si sarebbe scatenata dopo un messaggio social secondo cui le soldatesse stavano per consegnare ordini di arruolamento a una famiglia del quartiere.