Due soldatesse inseguite da una folla di ultraortodossi vicino Tel Aviv

TEL AVIV, 15 FEB - Due soldatesse dell'Idf sono state evacuate dalla polizia a Bnei Brak, città a maggioranza ultraortodossa alle porte di Tel Aviv, dopo essere state circondate e inseguite da una folla di religiosi. La protesta si sarebbe scatenata dopo un messaggio social secondo cui le soldatesse stavano per consegnare ordini di arruolamento a una famiglia del quartiere.

TEL AVIV

