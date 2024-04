Due scosse di terremoto in mattinata nei Campi Flegrei

NAPOLI, 04 APR - Due scosse di terremoto sono state avvertite in mattinata nella zona dei Campi flegrei. La prima è stata registrata alle 7,14 con una magnitudo di 2,9. La seconda alle 7,32. Stesso epicentro con una magnitudo di 3,2. Le due scosse sono state avvertirte dalla popolazione, anche in alcuni quartieri occidentali di Napoli. Non si registrano danni.