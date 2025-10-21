Due palazzine evacuate a Bari, 28 famiglie devono uscire
BARI, 21 OTT - Due palazzine di sette piani, in via Capriati 24 e 26, nel quartiere San Pasquale di Bari, sono state evacuate oggi in seguito ad alcuni problemi strutturali emersi nel corso dei lavori di manutenzione straordinaria sugli edifici e su alcuni pilastri. Nello specifico, alcuni pilastri sono apparsi ammalorati e uno, in particolare, mostra una lesione diagonale e la rottura delle staffe, cioè il ferro che circonda le mantiene il pilastro. A dare l'allarme è stato l'ingegnere incaricato della direzione dei lavori, che ha chiesto l'intervento dell'amministrazione comunale e dei vigili del fuoco per procedere con lo sgombero. L'edificio, un blocco unico con due palazzine, ospita 28 famiglie, due appartamenti per ognuno dei sette piani. La situazione è definita critica, ma sotto controllo. La ditta incaricata dei lavori di manutenzione sta intervenendo in queste ore sotto la direzione tecnica dello stesso ingegnere. A quanto si apprende, lo sgombero è avvenuto in condizioni di sicurezza e tutte le famiglie sembrano aver trovato una soluzione abitativa temporanea in autonomia. Solo un inquilino ha chiesto l'aiuto del Pronto intervento sociale, il servizio di assistenza finanziato dall'assessorato al Welfare.
