Due lupi a spasso in pieno giorno in cittadina del Salento

SUPERSANO, 18 MAR - Due esemplari di lupo sono stati avvistati mentre si aggiravano indisturbati in pieno giorno in una strada del centro abitato di Supersano, nel Sud Salento. I due esemplari, immortalati col cellulare da un passante, sono stati avvistati non lontani dalla zona della collina, da dove probabilmente sono arrivati. In queste ore il Comune, con le guardie zoofile, sta predisponendo dei manifesti da affiggere nelle vie del paese recanti una serie di raccomandazioni a cui attenersi, come conservare adeguatamente i propri rifiuti organici e custodire al chiuso i propri animali domestici durante le ore notturne. Un mese fa i lupi hanno sbranato proprio a Supersano il cavallo di un allevatore che l'uomo aveva lasciato fuori dalle stalle. La presenza in zona dei lupi ha indotto molti camminatori a rinunciare a percorrere i sentieri rurali.