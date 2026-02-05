Due leghisti vicini a Vannacci firmano emendamento contro armi a Kiev

ROMA, 05 FEB - I deputati leghisti Edoardo Ziello e Roberto Sasso, ritenuti vicini a Roberto Vannacci, e Emanuele Pozzolo (ex FdI già passato tra le file di Futuro Nazionale) hanno sottoscritto un emendamento al decreto Ucraina che chiede "la soppressione totale dell'impegno da parte del governo dell'autorizzazione all'invio di nuove forniture e equipaggiamenti militari a favore delle autorità governative di Kiev". Lo annuncia, interpellato dall'ANSA, Ziello. A chi gli chiede cosa accadrà se la maggioranza boccerà tale emendamento, risponde: "Prenderemo atto. Poi io faccio una valutazione per me. Pozzolo è già nel misto, vediamo" anche "Sasso eventualmente cosa farà". Sasso e Ziello erano i due deputati che a metà gennaio, in Aula, già votarono contro la risoluzione di maggioranza sull'Ucraina. Alla domanda se passerà con Vannacci lasciando la Lega, Ziello ribatte con una citazione letteraria: "Del doman non v'è certezza".