Due feriti gravi per i botti a Milano, uno rischia di perdere una mano

MILANO, 01 GEN - Sono due i feriti gravi a Milano nella notte di Capodanno, entrambi vittime dei botti. Una persona rischia di perdere una mano, l'altra ha ferite a un occhio. Entrambi sono italiani, uno più giovane, del 2004, l'altro intorno ai 50 anni. I due sono ricoverati negli ospedali di Rho e Monza e hanno prognosi superiori a 40 giorni.