Due escursionisti dispersi in Friuli, ricerche in corso

TOLMEZZO, 15 MAG - Sono in corso dalle ore 12 le ricerche di due escursionisti dispersi nell'area montana di Sella Chianzutan, nel territorio comunale di Verzegnis. La Sores ha attivato le stazioni del Soccorso alpino di Forni Avoltri e Udine, assieme alla Guardia di finanza e all'elisoccorso regionale, dopo la segnalazione di mancato rientro presentata dal padre di uno dei due escursionisti. Secondo le prime informazioni, i dispersi sarebbero un cittadino austriaco e un cittadino tedesco. La loro Vespa è stata individuata parcheggiata a Sella Chianzutan, elemento che ha permesso ai soccorritori di circoscrivere l'area delle ricerche. Un tecnico dell'elisoccorso, assieme all'equipaggio sanitario, resta operativo all'elibase di Tolmezzo in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo che consenta una ricognizione aerea. Tra i percorsi che i due potrebbero aver intrapreso vi è il sentiero 811 che da Sella Chianzutan conduce verso Casera Avrint, il bivacco Carcadè e il monte Piombada. Una squadra di soccorritori sta raggiungendo proprio il bivacco dal versante opposto, percorrendo il sentiero 827 da Stavoli Palar, nel tentativo di intercettare eventuali tracce dei due dispersi.