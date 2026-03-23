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Due donne travolte e uccise, arrestato 34enne alla guida ubriaco

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NAPOLI, 23 MAR - Era alla guida sotto l'effetto di alcol ed è stato arrestato dalla Polizia Locale l'uomo di 34 anni che ieri sera a Napoli, intorno alle 19,15, ha investito e ucciso due donne ucraine. Secondo quanto accertato dall'Unità Operativa San Lorenzo e dell'Infortunistica Stradale, le vittime stavano attraversando Corso Garibaldi per dirigersi verso via San Cosmo Fuori Porta Nolana. Al centro della carreggiata sono state travolte dall' auto, una Mercedes, guidata dal 34enne il quale ha perso il controllo terminando la corsa contro tre auto in sosta. Una donna è deceduta sul colpo l'altra all''Ospedale del Mare due ore dopo il ricovero.

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