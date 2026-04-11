Due compagni di banco Alfieri della Repubblica, 'vinca sempre l'altruismo'

OSTUNI, 11 APR - "Ci auguriamo che la nostra amicizia possa essere un esempio. L'altruismo e la solidarietà devono vincere sempre". Da otto anni sono compagni di banco e da oggi Emanuele Amodio e Karol Pastore, due 18enni di Ostuni, sono entrambi Alfieri della Repubblica, un riconoscimento che è stato conferito loro dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, nell'ambito dell'edizione 2025 il cui tema è 'Sperimentare e comunicare la solidarietà'. I due ragazzi frequentano la 5 C informatica dell'istituto tecnico-economico a indirizzo turismo, Pantanelli- Monnet di Ostuni. Emanuele è stato premiato, si legge nella motivazione, "per la naturalezza e la forza della sua amicizia con un compagno con disabilità. Il suo impegno costituisce un esempio di come i piccoli gesti quotidiani possano realizzare inclusione e far crescere la solidarietà". A Karol sono stati riconosciuti "l'entusiasmo e la determinazione con cui affronta le sue difficoltà", e il titolo gli viene conferito anche "per l'amicizia che corrisponde a Emanuele con il quale condivide il desiderio di vivere pienamente la loro età". "Per me l'amicizia con Karol - racconta Emanuele all'ANSA - è dedizione, costruzione nel tempo, per un legame giornaliero e forte. Da otto anni siamo compagni di banco: questo dice tutto. Non ci aspettavamo minimamente questo riconoscimento". "Per me Emanuele rappresenta una grande amicizia - dice Karol -. Già quando sono stato proposto ero sorpreso: poche ore fa la grande emozione". Nei prossimi giorni i due amici andranno a Roma per ricevere il riconoscimento dalle mani del presidente della Repubblica. Insieme, come fanno tutti i giorni. "E come faremo per sempre - concludono Emanuele e Karol -. Le nostre strade per motivi professionali potrebbero separarsi, ma la nostra amicizia rimarrà ben salda".