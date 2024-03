Due bambini investiti da un'auto nel Ferrarese, sono gravi

FERRARA, 17 MAR - Due bambini di 6 e 10 anni sono rimasti gravemente feriti dopo essere stati investiti verso le 20 di ieri sera a Gallo, frazione di Poggio Renatico, in provincia di Ferrara. Si tratta di due cugini travolti da una Fiat Panda guidata da una donna. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e un'automedica e poi si è levato in volo anche l'elisoccorso. Il più piccolo è stato portato all'ospedale Sant'Anna di Cona, il più grande all'ospedale Maggiore di Bologna. Entrambi sono in condizioni gravi.