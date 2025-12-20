Due anziani morti in una abitazione, ipotesi omicidio-suicidio
COMO, 20 DIC - I cadaveri di due anziani, un uomo e una donna, sono stati trovati in una abitazione di Ronago, frazione di 1.600 abitanti del Comune di Uggiano, in provincia di Como. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio, ma i rilievi del carabinieri, che indagano sull'accaduto, sono ancora in corso. A dare l'allarme, sempre secondo le prime informazioni, sarebbe stato il figlio dell'uomo trovato morto con la seconda moglie. I due avevano più di settant'anni.
