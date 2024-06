Due alpinisti morti in Val d'Aosta sul monte Zerbion

Soccorso alpino in azione, in provincia di Verbania, per una mongolfiera precipitata, 1 febbraio 2016. A dare l'allarme, nel tardo pomeriggio di ieri a Crevoladossola, alcuni testimoni, che hanno riferito ai carabinieri di avere visto il pallone precipitare dopo una fiammata. La testimonianza è ritenuta attendibile dai soccorritori, ma al momento della mongolfiera non è stata trovata traccia. Le ricerche, sospese ieri sera con il buio, sono proseguite questa mattina. Sul posto anche guardia di finanza e vigili del fuoco, che stanno per far alzare in volo un elicottero per un sopralluogo della zona dall'alto. ANSA/ RENATO BALDUCCI