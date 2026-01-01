Due 12enni gravemente feriti a Milano per i botti, uno perde una mano

MILANO, 01 GEN - Due dodicenni sono rimasti gravemente feriti, nella tarda mattinata di oggi, facendo esplodere dei botti. Soccorsi dal 118, uno dei due, che ha perso una mano, è stato ricoverato in codice rosso presso l'ospedale Niguarda; l'altro, che ha riportato ferite penetranti al torace e alle gambe, è stato ricoverato in codice giallo presso l'ospedale San Raffaele. Nessuno dei due risulta in pericolo di vita. Ne danno notizia i carabinieri, spiegando che il grave incidente è avvenuto in via Alfonso Gatto e che ulteriori accertamenti sono in corso.