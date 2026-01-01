Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Due 12enni gravemente feriti a Milano per i botti, uno perde una mano

AA

MILANO, 01 GEN - Due dodicenni sono rimasti gravemente feriti, nella tarda mattinata di oggi, facendo esplodere dei botti. Soccorsi dal 118, uno dei due, che ha perso una mano, è stato ricoverato in codice rosso presso l'ospedale Niguarda; l'altro, che ha riportato ferite penetranti al torace e alle gambe, è stato ricoverato in codice giallo presso l'ospedale San Raffaele. Nessuno dei due risulta in pericolo di vita. Ne danno notizia i carabinieri, spiegando che il grave incidente è avvenuto in via Alfonso Gatto e che ulteriori accertamenti sono in corso.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario