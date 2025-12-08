Droni sull'Ucraina, 1 morto, danni e feriti in più regioni

ROMA, 08 DIC - Le forze russe hanno lanciato una serie di attacchi notturni con droni in tutta l'Ucraina, ferendo civili, danneggiando abitazioni e innescando numerosi incendi con bombardamenti che hanno colpito Chernihiv, Okhtyrka e la regione di Kiev. Una persona è stata uccisa nella regione di Dnipropetrovsk, dove si registrano anche due bambini feriti. E' quanto scrive il Kyiv Post, facendo il punto sulla notte appena trascorsa. Un drone russo si è schiantato vicino a un condominio a Chernihiv nelle prime ore del mattino ferendo tre persone e causando danni significativi, secondo il Servizio di Emergenza Statale ucraino (Dsns). Il drone è esploso vicino a un edificio residenziale, mandando in frantumi le finestre e innescando un incendio. Il Dsns ha riferito che tre persone sono rimaste ferite, tra cui una che ha richiesto il ricovero in ospedale. L'esplosione ha anche danneggiato le finestre e un gasdotto, che i soccorritori hanno spento. Gli psicologi hanno finora fornito assistenza a 24 residenti, ha affermato l'agenzia. La Russia ha anche colpito la città di Okhtyrka, nella regione di Sumy durante la notte colpendo con i droni un condominio di nove piani. I soccorritori hanno affermato che l'incendio si è propagato agli appartamenti tra il secondo e il quinto piano: 35 residenti sono stati evacuati, mentre i soccorritori ne hanno liberati altri sette, tra cui un bambino, dagli appartamenti danneggiati. "A causa della minaccia di ripetuti attacchi nemici, i lavori hanno dovuto essere temporaneamente sospesi", ha scritto l'agenzia, aggiungendo che tutti gli incendi sono stati infine spenti e che sono in corso le valutazioni strutturali. Inoltre, le truppe russe hanno attaccato la regione di Kiev per il terzo giorno consecutivo. Nella tarda serata di ieri sono state segnalate esplosioni nella città di Fastiv. Ukrzaliznytsia ha dichiarato di essere stata costretta a deviare urgentemente i treni che dovevano passare per Fastiv a causa dei danni inflitti all'infrastruttura ferroviaria cittadina. Il Dsns ha successivamente confermato che una persona è stata uccisa e altre cinque sono rimaste ferite negli attacchi russi notturni nella regione di Dnipropetrovsk, tra cui due bambini. A Dnipro, un edificio amministrativo ha preso fuoco dopo un attacco. Anche tre condomini e diverse auto sono rimasti danneggiati. Nel distretto di Kryvyj Rih, un uomo di 51 anni è rimasto ucciso nell'attacco. Un'azienda agricola, un'abitazione privata e un gasdotto sono stati danneggiati. Nel distretto di Pavlohrad, quattro persone sono rimaste ferite, tra cui un ragazzo di 14 anni. Un'abitazione privata ha preso fuoco, altre due sono state distrutte e una dependance e un'auto sono rimaste danneggiate. Nel distretto di Nikopol, una ragazza di 13 anni è rimasta ferita. Due edifici di cinque piani, una scuola d'arte e un'auto hanno subito danni. Tutti gli incendi sono stati spenti dai soccorritori.