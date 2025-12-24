Droni russi su Zaporizhzhia nella notte, due feriti e incendi

ROMA, 24 DIC - La Russia ha attaccato Zaporizhzhia nella notte, ferendo due persone. E' quanto riporta Rbc Ukraine. Le autorità locali avevano segnalato poco prima degli attacchi il possibile utilizzo di bombe aeree guidate, secondo Ivan Fedorov, capo dell'Amministrazione militare regionale. "Le forze russe hanno colpito uno dei distretti di Zaporizhzhia. Rapporti preliminari indicano che un edificio residenziale è stato danneggiato", ha scritto Fedorov. Secondo lui, almeno tre attacchi nemici sono stati effettuati sul centro regionale. I servizi di emergenza stanno lavorando sui luoghi degli incidenti. L'entità dei danni è ancora in fase di determinazione. In seguito, il capo dell'Amministrazione Militare Regionale ha riferito che l'attacco ha causato incendi in garage e veicoli. "In via preliminare, nessuna vittima", ha detto Fedorov, che poi ha spiegato che due persone sono state ferite, un uomo e una donna, che stanno ricevendo tutta l'assistenza necessaria. Inoltre, Fedorov ha condiviso il primo filmato delle conseguenze dell'attacco russo. Le foto mostrano che un edificio è stato effettivamente danneggiato e che i veicoli sono andati a fuoco a causa dell'attacco.