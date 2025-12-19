Giornale di Brescia
Droni russi su Odessa, incendio e interruzioni di corrente

ROMA, 19 DIC - Le forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni 'Shaheed' sulla città di Odessa, nell'Ucraina meridionale. Lo riporta l'agenzia Unian. I velivoli senza pilota sono stati avvistati in numerosi quartieri. I residenti hanno segnalato un grande incendio e la mancanza di elettricità in varie zone. "Parte di una delle aree densamente popolate della città è rimasta temporaneamente senza elettricità, acqua e riscaldamento. Gli specialisti stanno già lavorando al ripristino. Al momento, abbiamo informazioni su un ferito in condizioni di moderata gravità. È stato trasportato in una struttura medica", ha detto il capo dell'amministrazione militare di Odessa, Serhiy Lysak.

