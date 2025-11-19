Drone deposita droga nel carcere di Avellino

AVELLINO, 19 NOV - 750 grammi di droga sono stati scoperti e sequestrati dagli agenti della Polizia penitenziaria nel carcere di Avellino. Lo riferisce la vice segretaria regionale del Sappe, Marianna Argenio. La droga sarebbe stata lanciata da un drone che è stato poi rinvenuto sui tetti della Casa circondariale. "Rinnoviamo la nostra preoccupazione - dichiara Argenio - per l'ennesimo episodio che conferma la crescente sofisticazione dei metodi utilizzati dalla criminalità. L'uso dei droni per introdurre droga e altri oggetti illeciti nelle carceri è ormai un fenomeno consolidato e pericolosissimo che viene fronteggiato con professionalità e sacrifici dagli agenti".