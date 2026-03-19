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Drone contro seconda raffineria in Kuwait

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KUWAIT CITY, 19 MAR - Una seconda raffineria appartenente alla compagnia petrolifera nazionale del Kuwait è stata incendiata in seguito a un attacco di droni, ha riferito oggi il ministero dell'Informazione kuwaitiano. "Una delle unità operative della raffineria di Mina Abdullah, di proprietà della Kuwait National Petroleum Company (Knpc), è stata presa di mira da un attacco di droni, provocando un incendio sul posto", ha dichiarato il ministero. Anche l'altra raffineria della compagnia, Mina Al-Ahmadi, era stata colpita in precedenza da un drone, causando un incendio.

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