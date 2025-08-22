Droga nascosta tra abiti da sposa, arrestato camionista

FIUMICINO, 22 AGO - Sequestrati nel porto di Civitavecchia oltre 81 chilogrammi di marijuana nascosti tra abiti da sposa e medicinali. Arrestato un autotrasportatore bulgaro per il reato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. L'arrivo in Italia della droga è stato sventato dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma e dal personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Nel corso dei controlli sui mezzi sbarcati da una nave proveniente da Barcellona, l'attenzione dei funzionari del locale Ufficio delle Dogane e delle fiamme gialle del Gruppo si è concentrata su un autoarticolato che trasportava un carico variegato apparentemente regolare: abiti da sposa, medicinali e mangimi per animali. Il mezzo è stato così sottoposto ad accurata ispezione e, grazie anche al il fiuto del cane antidroga delle fiamme gialle "Lyana", sono stati rinvenute, occultate tra la merce, 68 buste di cellophane contenenti marijuana, per un peso complessivo di oltre 81 chilogrammi. La droga sequestrata, se immessa sulle piazze di spaccio, avrebbe potuto fruttare alle organizzazioni criminali profitti per oltre 450.000 euro. La Procura della Repubblica di Civitavecchia ha disposto il trasferimento dell'arrestato presso la locale casa circondariale Borgata Aurelia.