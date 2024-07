Droga dalla Spagna al nord Barese, decine di arresti

Dalle 4 è in corso una operazione antidroga dei carabinieri tra Bisceglie e Trani: 16 le persone arrestate. All'operazione stanno partecipando circa 100 carabinieri per dare esecuzione all'ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Trani e dal Gip del Tribunale dei minorenni di Bari, su richiesta delle rispettive Procure, nei confronti degli i indagati: 5 in carcere,10 agli arresti domiciliari e un minore, all'epoca dei fatti, collocato in comunità, ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di cessione, offerta in vendita, distribuzione e commercializzazione di sostanze stupefacenti di cui si approvvigionavano in Bari. I particolari dell'operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà oggi alle 10,30 al Comando Provinciale Carabinieri di Barletta-Andria-Trani ANSA/CARABINIERI +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK