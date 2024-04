Droga, armi e estorsioni, 13 arresti nel Lazio e in Sicilia

Un momento dell'operazione contro il clan Spada ad Ostia, 25 gennaio 2018. Eseguite 32 ordinanze di custodia cautelare. Il blitz è scattato all'alba, tra i destinatari dei provvedimenti ci sono anche Carmine Spada, considerato il capo del clan, e il fratello Roberto, già arrestato per l'aggressione ad una troupe della Rai. ANSA/ CARABINIERI +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++