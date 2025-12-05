Dragos 'tra me e Tatiana affetto, non l'ho obbligata a rimanere'

NARDÒ, 05 DIC - "Abbiamo trascorso questi undici giorni bene. Sereni. Tra di noi c'è affetto. Io non ho obbligato Tatiana a rimanere, era anche sua volontà farlo". Lo ha detto ai giornalisti che lo hanno intercettato vicino alla sua abitazione, Dragos Ioan Gheormescu, il 30enne di Nardò nel cui immobile è stata trovata ieri sera Tatiana Tramacere dopo 11 giorni durante i quali non si avevano sue notizie. "Sono profondamente rammaricato - ha aggiunto - ed anche alla luce della giornata di ieri e degli interventi degli organi di polizia chiedo scusa ai genitori e ai parenti di Tatiana ai militari dell'Arma e ai magistrati e a tutta la comunità di Nardò ed alla signora Teresa e ai suoi figli proprietari della casa dove dimoro". "Questa notte presso il comando dei carabinieri di Lecce ho riferito tutti i fatti che riguardano la mia persona e la scomparsa di Tatiana - detto infine - In particolare confermo che: il forte sentimento reciproco tra me e Tatiana che si è consolidato di fatto in questi giorni non mi ha fatto ben comprendere le conseguenze, anche di natura pubblica, derivanti da questa nostra avventura, che ripeto era di comune accordo. Ho voluto tutelare Tatiana nelle sue scelte personali di cambiare vita".