Draghi, Ue marginale e spettatrice, dall'Ucraina a Gaza

Italian Prime Minister Mario Draghi arrives to welcome Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, at the Chigi palace in Rome, Italy, 22 June 2022. ANSA/ETTORE FERRARI
RIMINI, 22 AGO - "L'Unione Europea, nonostante abbia dato il maggior contributo finanziario alla guerra in Ucraina, e abbia il maggiore interesse in una pace giusta, ha avuto finora un ruolo abbastanza marginale nei negoziati per la pace". Così l'ex presidente del Consiglio Mario Draghi nel suo intervento al Meeting di Rimini. "Nel frattempo la Cina ha apertamente sostenuto lo sforzo bellico della Russia" e "le proteste europee hanno avuto poco effetto: la Cina ha chiarito che non considera l'Europa come un partner alla pari e usa il suo controllo nel campo delle terre rare per rendere la nostra dipendenza sempre più vincolante". In più L'Ue "è stata spettatrice anche quando i siti nucleari iraniani venivano bombardati e il massacro di Gaza si intensificava", ha detto ricevendo un lungo applauso. "Questi eventi hanno fatto giustizia di qualunque illusione che la dimensione economica da sola assicurasse una qualche forma di potere geopolitico".

Argomenti
RIMINI

