Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Draghi, Trump sveglia brutale, Ue impari ad andare d'accordo

Mario Draghi già presidente del Consiglio dei Ministri alla 46esima edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli, la kermesse organizzata dal movimento di Comunione e Liberazione. Rimini, 22 agosto 2025. ANSA/ Foto Dorin Mihai, Pasquale Bove EN: Mario Draghi, former Italy Prime Minister, at the 46th Meeting for Friendship Among Peoples, the event organized by the Communion and Liberation movement. Rimini (IT), August 22, 2025. ANSA/ Ph Dorin Mihai, Pasquale Bove
Mario Draghi già presidente del Consiglio dei Ministri alla 46esima edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli, la kermesse organizzata dal movimento di Comunione e Liberazione. Rimini, 22 agosto 2025. ANSA/ Foto Dorin Mihai, Pasquale Bove EN: Mario Draghi, former Italy Prime Minister, at the 46th Meeting for Friendship Among Peoples, the event organized by the Communion and Liberation movement. Rimini (IT), August 22, 2025. ANSA/ Ph Dorin Mihai, Pasquale Bove
AA

RIMINI, 22 AGO - "La seconda" spinta al suo rapporto sulla competitività della Ue "è stata una sveglia molto più brutale, quella che ci ha dato Trump, le elezioni Usa hanno cambiato tutto". Così l'ex presidente del Consiglio Mario Draghi intervenendo al Meeting di Rimini, ricordando che "all'inizio a settembre del 2023 parlavo ma nessuno aveva la sensazione che le cose non andassero bene. C'era una situazione di complessiva tranquillità, questo sia nell'industria, sia nella politica, sia negli stessi servizi burocratici di di Bruxelles". E "di fronte a quello che succede viene in mente che forse la prima cosa da fare è stringiamoci tutti insieme", gli Stati europei devono "imparare ad andare d'accordo".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
RIMINI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario