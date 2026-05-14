Draghi, 'noi europei per la prima volta siamo davvero soli insieme'

AQUISGRANA, 14 MAG - "In un mondo in cui le alleanze sono in continua evoluzione, ogni dipendenza strategica deve ora essere riesaminata. Per la prima volta a memoria d'uomo, siamo davvero soli insieme. L'Europa sta reagendo a questa nuova realtà. Ma lo sta facendo all'interno di un sistema che non è mai stato concepito per affrontare sfide di questa portata". Lo ha detto Mario Draghi alla cerimonia del Premio Carlo Magno. "Per la prima volta dal 1949" c'è "la possibilità che gli Usa non possano più garantire la nostra sicurezza alle condizioni che un tempo davamo per scontate. Né la Cina offre un punto di riferimento alternativo", ha aggiunto. "All'esterno, abbiamo abbattuto le barriere commerciali, accolto con favore le catene di approvvigionamento globali e costruito la principale economia più aperta del pianeta. Ma all'interno, non abbiamo mai messo pienamente in pratica l'apertura che predicavamo: abbiamo lasciato il mercato unico incompiuto, i mercati dei capitali frammentati, i sistemi energetici insufficientemente interconnessi e ampie parti della nostra economia intrappolate in una fitta rete di regolamentazioni. C'è una certa ironia in tutto questo. L'Europa ha fatto affidamento sui mercati per svolgere un compito che l'autorità politica comune non era in grado di svolgere. Ma abbiamo negato a quei mercati la dimensione continentale di cui avevano bisogno per avere successo. Il risultato non è stata una vera economia di mercato, ma un'economia asimmetrica", ha spiegato Draghi. Quindi l'ex premier italiano ha individuato due ordini di vulnerabilità. "La prima è la nostra esposizione alla domanda estera. Le imprese europee si sono rivolte all'estero alla ricerca della crescita che l'Europa stessa non era in grado di garantire. Dal 1999, la quota del commercio sul Pil è passata dal 31% al 55% nell'area dell'euro. Negli Stati Uniti e in Cina, al contrario, è rimasta pressoché invariata. Entrambi i Paesi rimangono molto meno esposti al commercio. La nostra sensibilità ai cambiamenti nella politica americana e cinese non è quindi semplicemente una sfortuna imposta dall'estero. È il riflesso del nostro fallimento nel costruire un mercato interno sufficientemente solido. La seconda vulnerabilità è la nostra crescente dipendenza strategica", ha spiegato Draghi. L'ex presidente della Bce ha poi rimarcato: "Se avessimo intrapreso le misure necessarie per integrare la nostra economia, i mercati dei capitali avrebbero convogliato una quota maggiore dei risparmi europei verso investimenti produttivi all'interno dell'Unione. L'energia circolerebbe più liberamente attraverso i confini, grazie a reti, interconnettori e sistemi di stoccaggio. La decarbonizzazione sarebbe stata più a portata di mano e le nostre economie meno sensibili agli shock legati ai combustibili fossili: dall'inizio del conflitto in Iran, i cittadini dei paesi con una quota maggiore di energia pulita hanno pagato, in media, circa la metà dei prezzi all'ingrosso dell'elettricità rispetto a quelli con quote inferiori. Ma l'Europa ha scelto una strada più difensiva. Abbiamo cercato di tenere a bada i cambiamenti. Abbiamo limitato il consolidamento, contenuto il rischio e rinviato gli investimenti transfrontalieri. Ma il risultato non è stato un maggiore controllo. È stata la dipendenza".