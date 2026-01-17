Draghi, 'l'Europa ha più nemici che mai, dentro e fuori. Si rafforzi'

BERLINO, 17 GEN - "Questa decisione arriva in un momento in cui l'Europa ha molti nemici, forse più che mai, sia interni che esterni". Lo ha affermato l'ex premier Mario Draghi in un videomessaggio trasmesso durante l'annuncio del vincitore del premio Carlo Magno, secondo quanto riporta Dpa. Per preservare l'Unione Europea, gli europei devono essere più uniti che mai, ha ammonito, dicendosi "estremamente grato" per il premio. "Dobbiamo superare le nostre debolezze autoinflitte. E dobbiamo diventare più forti: militarmente, economicamente e politicamente". Draghi riceverà il riconoscimento a maggio, per la sua azione per l'unità europea.