Draghi, 2025 l'anno in cui evapora illusione Ue di contare

This handout picture provided by the Chigi Palace Press Office shows Italian Prime Minister Mario Draghi attending the annual meeting of lay Catholic group Communion and Liberation (CL) in Rimini, Italy, 24 August 2022. Outgoing Premier Mario Draghi said that Italy was a great country and would make it under whatever government emerges from next month's general election. "I am convinced that the next government, whatever colour it is, will be able to overcome difficulties that appear insurmountable: Italy will make it this time too," Draghi told. ANSA/ CHIGI PALACE PRESS OFFICE/ FILIPPO ATTILI +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ (NPK)
RIMINI, 22 AGO - "Per anni l'Unione Europea ha creduto che la dimensione economica, con 450 milioni di consumatori, portasse con sé potere geopolitico e nelle relazioni commerciali internazionali. Quest'anno sarà ricordato come l'anno, in cui questa illusione è evaporata". Così l'ex presidente del Consiglio Mario Draghi nel suo intervento al Meeting di Rimini. "Abbiamo dovuto rassegnarci - spiega - ai dazi imposti dal nostro più grande partner commerciale e alleato di antica data, gli Stati Uniti. Siamo stati spinti dallo stesso alleato ad aumentare la spesa militare, una decisione che forse avremmo comunque dovuto prendere - ma in forme e modi che probabilmente non riflettono l'interesse dell'Europa".

