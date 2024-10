Dottoressa chiude l'ambulatorio dopo gli insulti ricevuti

PALAU, 18 OTT - "Chiuso per insulti". Non è il cartello appeso fuori dall'ambulatorio ma la sintesi di quanto accaduto a una dottoresa di Palau, nel nord Sardegna, che oggi ha deciso di abbandonare lo studio medico a causa di alcuni insulti ricevuti. Ne dà notizia la Direzione aziendale della Asl Gallura, nell'esprimere la massima solidarietà nei confronti della dottoressa. "Verificheremo quanto è accaduto e ci auguriamo che ci siano margini affinché possa riprendere in tranquillità e in serenità il proprio servizio - fa sapere la Direzione della Asl -. Chiediamo ai cittadini di mostrare rispetto verso tutti quegli operatori sanitari che scelgono di andare sul territorio, spesso mettendo in secondo piano aspirazioni personali o destinazioni più comode, con lo scopo di offrire un servizio anche a chi abita nei centri più periferici. È un segno di civiltà e di opportunità, soprattutto in un momento storico di gravissima carenza di medici di Medicina generale e di massima pressione per chi svolge la professione sanitaria". "Tutto questo - conclude la Asl Gallura - accade nella giornata in cui si celebra San Luca, evangelista e patrono dei medici. Il rispetto verso i medici è dovuto anche per la loro dedizione agli altri e alla cura dei malati".