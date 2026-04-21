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Dossieraggio, sequestrati migliaia di documenti, analisi sui cellulari

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ROMA, 21 APR - Sono migliaia i documenti e gli atti sequestrati ieri dal Ros, su richiesta della Procura di Roma, nell'ambito dell'indagine sulla 'squadra Fiore' che vede indagate 11 persone tra cui anche l'ex numero due del Dis, Giuseppe Del Deo. Server, file e materiale cartaceo che dovrà ora essere analizzato dagli inquirenti. Parallelamente gli investigatori lavoreranno sui telefoni cellulari e i device sequestrati agli indagati. "Una gran massa di dati dai quali potrebbero arrivare elementi utili alle indagini", spiegano gli inquirenti che nelle prossime ore dovrebbero incontrarsi a piazzale Clodio per fare il punto dopo le perquisizioni.

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