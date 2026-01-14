Dossieraggi, per l'Antimafia 'anomalie e sistema preoccupante'

ROMA, 14 GEN - Una serie di anomalie emerse e un sistema preoccupante. È quanto in sintesi viene spiegato nella relazione depositata dalla Commissione parlamentare antimafia, in merito al 'caso Striano' e ai dossieraggi su vip e politici, una vicenda che ha visto al centro il tenente della Guardia di finanza, Pasquale Striano, che era in servizio al Gruppo Sos della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Il documento, di quasi 200 pagine, riguarda l'esito e le considerazioni alla luce delle numerose audizioni svolte dalla commissione. Contiene la proposta di relazione del presidente della Commissione antimafia, Chiara Colosimo, presentata in ufficio di presidenza. La relazione ha analizzato la mole di documenti, circa 66mila pagine solo dalla Procura di Roma, e delle audizioni svolte a palazzo San Macuto. I commissari adesso hanno quindici giorni di tempo per esaminare il testo che verrà riportato in ufficio di presidenza per essere discusso e poi successivamente votato in seduta plenaria dalla stessa commissione.