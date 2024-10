Dossier Immigrazione 2024 Idos presentato il 29 a Roma

ROMA, 11 OTT - "La recente mobilitazione per allargare i canali di accesso alla cittadinanza italiana si accoda ai molti tentativi di riforma legislativa andati a vuoto nel corso dell'ultimo quarto di secolo, mentre nello stesso periodo le politiche migratorie nazionali hanno sempre più ristretto, per gli immigrati, il diritto di accesso a beni, servizi e misure fondamentali di welfare; un'interdizione cui hanno concorso anche le gravi disfunzioni dell'apparato burocratico". Sono alcune dei temi analizzati nel Dossier Statistico Immigrazione 2024 edito da Idos, che verrà presentato alle 10.30 del 29 ottobre, a Roma al Teatro Orione e, in contemporanea, in tutte le regioni e province autonome italiane.