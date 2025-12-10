Dormitorio accanto alla fabbrica, 76 operai vivevano nel degrado

NAPOLI, 10 DIC - Oltre settanta operai vivevano nel pieno degrado in una palazzina-opificio di San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli, completamente abusiva. E' quanto hanno scoperto i carabinieri nel corso di una operazione scattata all'alba di che ha portato alla denuncia di 11 persone. L'opificio tessile era al piano terra di un edificio a più piani. In quelli più alti dormivano gli operai: i militari ne contano 76, distribuiti in stanze fatiscenti, con letti arrangiati alla meglio, servizi ridotti all'osso e ambienti segnati da umidità e scarsa aerazione. Spazi nati come abitazioni diventati dormitori di fortuna. La fornitura di acqua per l'intera struttura era garantita da un pozzo scavato senza alcun criterio. L'intervento, condotto dai carabinieri con la collaborazione del nucleo forestali, del Nil, della polizia locale e di personale Enel e dell'Asl, ha portato a 11 denunce.