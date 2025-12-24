Dopo tamponamento riaperto tratto dell'A1 tra Orte e Roma Nord, 11 km di coda

ROMA, 24 DIC - Alle 9:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Orte e il bivio con la Diramazione Roma nord, verso Roma, precedentemente chiuso a causa di un tamponamento tra cinque auto avvenuto all'altezza del km 525. Attualmente, sul posto il traffico transita sulla corsia di sorpasso e si registrano 11 km di coda verso Roma. Sono in corso le operazioni di risoluzione dell'incidente da parte dei soccorsi meccanici, delle pattuglie della Polizia Stradale e del personale della 5° Direzione di Tronco di Roma di Autostrade per l'Italia. Agli utenti provenienti da Firenze e diretti verso Roma, Autostrade consiglia di uscire a Orte, percorrere la SS2 Cassia verso Roma e raggiungere l'area metropolitana. Agli utenti provenienti da Firenze e diretti verso Napoli, consiglia di uscire a Orte, percorrere la SS2 Cassia, successivamente il G.R.A. ed infine rientrare sulla A1.