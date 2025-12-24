Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Dopo tamponamento riaperto tratto dell'A1 tra Orte e Roma Nord, 11 km di coda

AA

ROMA, 24 DIC - Alle 9:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Orte e il bivio con la Diramazione Roma nord, verso Roma, precedentemente chiuso a causa di un tamponamento tra cinque auto avvenuto all'altezza del km 525. Attualmente, sul posto il traffico transita sulla corsia di sorpasso e si registrano 11 km di coda verso Roma. Sono in corso le operazioni di risoluzione dell'incidente da parte dei soccorsi meccanici, delle pattuglie della Polizia Stradale e del personale della 5° Direzione di Tronco di Roma di Autostrade per l'Italia. Agli utenti provenienti da Firenze e diretti verso Roma, Autostrade consiglia di uscire a Orte, percorrere la SS2 Cassia verso Roma e raggiungere l'area metropolitana. Agli utenti provenienti da Firenze e diretti verso Napoli, consiglia di uscire a Orte, percorrere la SS2 Cassia, successivamente il G.R.A. ed infine rientrare sulla A1.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario