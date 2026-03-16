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Dopo le intense nevicate pericolo valanghe forte in Valle d'Aosta

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AOSTA, 16 MAR - Dopo le intense nevicate del fine settimana, viene segnalato in gran parte della Valle d'Aosta un pericolo di caduta valanghe forte (grado 4 su una scala di 5). Il bollettino Aineva segnala questa situazione nelle valli di Cogne e di Champorcher, Grassoney, Ayas, Valtournenche e alta Valpelline. Nella restante parte della regione il pericolo è marcato (grado 3 su 5). "La moltissima neve fresca così come gli accumuli di neve ventata in alcuni punti di notevole spessore sono molto instabili a tutte le esposizioni. La neve fresca e gli accumuli di neve ventata possono distaccarsi spontaneamente", spiega l'Aineva, che sconsiglia "vivamente" le escursioni con gli sci o le racchette da neve, così come le discese fuori pista.

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