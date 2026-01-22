Dopo le inondazioni danni preliminari per 26 milioni di euro nel Parco Kruger

CAPE TOWN, 22 GEN - Danni per circa 26 milioni di euro sono il bilancio provvisiorio per il Parco Kruger a seguito delle inondazioni che hanno colpito anche altri paesi dell'Africa australe nel mese di gennaio. Le autorità sottolineano che la cifra aumenterà una volta che le acque si saranno completamente ritirate. Circa 600 persone sono state evacuate dalla riserva naturale a causa dell'innalzamento dei livelli dell'acqua. Almeno 18 campi restano chiusi. Le inondazioni hanno causato gravi danni a strade, ponti e strutture ricettive, ha detto il ministro delle Foreste, della Pesca e dell'Ambiente Willie Aucamp durante una conferenza stampa. "Le alluvioni sono state devastanti per le province di Mpumalanga e Limpopo. Abbiamo assistito a perdite di vite umane, abitazioni e infrastrutture critiche sono andate distrutte. La decisione di dichiarare lo stato di disastro nazionale era inevitabile", ha affermato Aucamp. Il ponte di Letaba è stato completamente spazzato via, interrompendo il collegamento tra le sezioni settentrionali e meridionali del parco. Aucamp ha aggiunto che le chiusure dei cancelli di accesso restano in vigore, anche se tre ingressi principali sono stati riaperti ai visitatori. A causa delle alluvioni, il parco ha registrato un calo del 41% delle presenze rispetto all'anno precedente. South African National Parks (SanParks) ha istituito un fondo per la ripresa del Parco Kruger, permettendo al pubblico di contribuire agli sforzi di ricostruzione. Il parco era ancora impegnato nei lavori di riparazione per le gravi inondazioni del 2023, alcuni dei quali sono stati danneggiati nuovamente. Le peggiori inondazioni hanno colpito il Kruger tra il 13 e il 16 gennaio, con un picco il 16 gennaio, quando il parco è stato chiuso dopo piogge eccezionali che in quattro giorni hanno riversato circa metà delle precipitazioni annue della regione.