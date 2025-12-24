Dopo la scrittura ora Amanda Knox si dedica alla meditazione

PERUGIA, 24 DIC - Già autrice e scrittrice, ora Amanda Knox si dedica alla meditazione. "Impegnarsi è sempre più facile con gli amici. Ecco perché vi invito a unirvi a me il primo gennaio per iniziare un corso introduttivo di meditazione di 28 giorni" scrive sui social, indicando anche l'app da utilizzare. "Una scelta che ho fatto cinque anni fa ha dato enormi frutti: ho iniziato a meditare regolarmente" spiega Knox. "È una scelta - aggiunge - cui devo continuamente riaffermarmi. E l'impegno è sempre più semplice con gli amici. Ecco perché ti invito a unirti a me per iniziare un corso introduttivo di meditazione. Ogni giorno ascolteremo insieme una breve lezione sulla teoria, faremo una meditazione guidata di circa 10 minuti, e poi discuteremo insieme per altri venti minuti". "La meditazione - ricorda Knox - non è qualcosa che mi sia sempre venuta naturale. In prigione, ho letto tantissimo, ascoltato molta musica e scritto letteralmente centinaia di lettere alla mia famiglia e agli amici. Ma raramente mi sedevo e cercavo semplicemente di osservare la natura della mia mente. Alcuni anni dopo la prigione mi sono iscritta a un ritiro di meditazione silenziosa di 10 giorni". Il riferimento dell'americana è al periodo passato in cella perché accusata di avere partecipato a Perugia all'omicidio di Meredith Kercher prima di essere scarcerata e definitivamente assolta.