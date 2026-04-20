Dopo dieci anni torna in Fvg il Pride, si terrà a settembre a Udine

TRIESTE, 20 APR - A quasi dieci anni dalla prima edizione, torna il Fvg Pride. Lo ha annunciato il FVG Pride Odv oggi in conferenza stampa precisando che la manifestazione regionale si svolgerà a Udine sabato 26 settembre 2026. Accanto alla parata finale, Fvg Pride Odv realizzerà nei prossimi mesi eventi di avvicinamento in regione. Lo slogan sarà "Affrontando il clima ostile", proposto in più lingue come riconoscimento della pluralità linguistica del Fvg. E' stato inoltre presentato il Manifesto politico 2026, che mette al centro l'autodeterminazione, a partire da quella delle persone trans, il contrasto alle discriminazioni e l'accesso reale ai diritti: dal riconoscimento delle famiglie e delle relazioni alla salute pubblica, dall'educazione alle differenze al lavoro, fino alla giustizia sociale e climatica, con attenzione alle condizioni delle soggettività più marginalizzate, incluse persone migranti e sex worker. Inoltre, da oggi è online il nuovo sito ufficiale di FVG Pride Odv. "Tornare a Udine significa rilanciare un percorso politico che non si è mai fermato. Oggi è ancora necessario scendere in piazza, in un contesto in cui diritti e libertà vengono continuamente messi in discussione", ha detto Alice Chiaruttini, Presidente di FVG Pride ODV. Il FVG Pride 2026 è autofinanziato e sostenuto dalle donazioni dirette delle persone.