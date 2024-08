Dopo 63 anni trovato sulle Ande il corpo di alpinista friulano

Si è concluso positivamente l'intervento di soccorso agli alpinisti bloccati in cordata sul Monte Rosa, due uomini e una donna, tutti italiani. Sono stati recuperati e condotti in discesa lungo la via normale della Piramide Vincent dove l'elicottero li ha raggiunti. Sono in volo verso Aosta dove saranno portati in ospedale per gli accertamenti diagnostici necessari, poiché accusano uno stato di ipotermia. ANSA/SOCCORSO ALPINO VALDOSTANO +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++