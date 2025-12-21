Dopo 400 anni, le poste danesi non consegneranno più lettere

ROMA, 21 DIC - Il servizio postale danese consegnerà la sua ultima lettera il 30 dicembre, ponendo fine a una tradizione lunga oltre 400 anni. Lo scrive il Guardian, ricordando che all'inizio di quest'anno PostNord, nata nel 2009 dalla fusione dei servizi postali svedese e danese, ha annunciato la decisione di interrompere la consegna delle lettere entro fine anno, un taglio 1.500 posti di lavoro in Danimarca e la rimozione di 1.500 cassette postali rosse, nel contesto della "crescente digitalizzazione" della società danese. Secondo il servizio postale, la domanda di lettere è "diminuita drasticamente", mentre gli acquisti online hanno continuato ad aumentare, spingendo la società a concentrarsi sui pacchi. Ci sono volute solo tre ore per vedere acquistate 1.000 delle caratteristiche cassette postali rosse, messe in vendita all'inizio di questo mese. Altre 200 saranno messe all'asta a gennaio. PostNord, che continuerà a consegnare lettere in Svezia, ha dichiarato che rimborserà i francobolli danesi non utilizzati per un periodo di tempo limitato. I danesi potranno comunque spedire lettere utilizzando la società di consegna Dao, che dal 1 gennaio amplierà i suoi servizi da circa 30 milioni di lettere nel 2025 a 80 milioni l'anno prossimo. Il servizio postale danese è responsabile della consegna delle lettere nel Paese dal 1624. Negli ultimi 25 anni, l'invio di lettere ha registrato un forte calo in Danimarca, pari a oltre il 90%. Tuttavia, i dati suggeriscono che potrebbe essere in atto una ripresa della scrittura di lettere tra i giovani: secondo una ricerca di Dao, i giovani tra i 18 e i 34 anni inviano da due a tre volte più lettere rispetto alle altre fasce d'età, alla ricerca di "un contrappeso alla sovrasaturazione digitale".