Dopo 20 anni riaprirà la scuola a Ginostra, ci sarà una sola alunna

LIPARI, 19 GEN - Via libera all'istituzione del plesso scolastico a Ginostra (Stromboli) nelle Eolie. Lo ha deciso l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia nell'ambito del Piano di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027 nella provincia di Messina. Via libera quindi alla riapertura, dopo oltre vent'anni, di una scuola nella frazione e, quindi, alla frequenza, nella prima classe elementare di una bambina che compirà sei anni nei prossimi mesi. La bimba è figlia di una donna di origini ginostresi, casalinga e delegata comunale, e di un tunisino, trasferitosi a Ginostra nel 2018, dove gestisce un'impresa edile. La giunta municipale di Lipari, presieduta dal sindaco Riccardo Gullo, nell'ottica di garantire il diritto all'istruzione anche in quella piccola comunità, aveva deliberato la proposta di apertura del plesso scolastico, avanzandola all'Ufficio scolastico provinciale di Messina e al dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo Isole Eolie. Lo stesso Ufficio scolastico ha anche autorizzato l'istituzione della scuola dell'infanzia nel Comune di Leni (Salina).