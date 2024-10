Donzelli (FdI), il dossieraggio è un attentato alla democrazia

MATERA, 12 OTT - "Un vero e proprio attentato alla democrazia": così il responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, ha risposto all'ANSA, a Matera, a una domanda sul presunto dossieraggio che da ultimo registra il caso dei conti correnti spiati. "Il problema vero - ha detto Donzelli - è che c'è qualcuno in Italia che non ha accettato di aver perso le elezioni. Qualcuno cerca in tutti i modi, anche illegittimi e scorretti di provare a condizionare o a ribaltare il risultato elettorale". Commentando la proposta, venuta da Forza Italia, di agire per proteggere con più efficacia i dati delle personalità di alto livello, Donzelli ha detto che "valuteremo ne ne parleremo con gli alleati. Qualsiasi proposta è utile". Continuando sul significato della circolazione di dossier, Donzelli ha detto: "Noi dovremo difendere le istituzioni e ci auguriamo di trovare trasversalmente in Parlamento una compattezza. E' importante, altrimenti una distrazione, da questo punto di vista, rischia di portare a derive eversive".