Donzelli, FdI da sempre per le preferenze, presenteremo un emendamento

ROMA, 27 FEB - "Abbiamo detto che siamo pronti a miglioramenti" della proposta di riforma elettorale e "siamo da sempre favorevoli alle preferenze. Abbiamo presentato emendamenti per le preferenze anche alle altre leggi elettorali e lo presenteremo" anche questa volta. Così il responsabile organizzazione di FdI Giovanni Donzelli interpellato sull'assenza delle preferenze nel testo depositato dal centrodestra. "Presenteremo l'emendamento - ribadisce - e affronteremo il dibattito in Parlamento con serenità e rispetto delle opinioni di tutti".

ROMA

