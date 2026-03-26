Donne travolte e uccise a Napoli, convalidato arresto conducente auto

NAPOLI, 26 MAR - E' stato convalidato dal gip di Napoli l'arresto del 34enne che alla guida di una Mercedes noleggiata e sotto l'effetto di alcol e droga ha investito e ucciso le cittadine ucraine Zhanna Rubakha e Oksana Kotlova al corso Garibaldi, intorno alle 19.15 dello scorso 22 marzo. All'uomo la Procura di Napoli (IV sezione, coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone) contesta il duplice omicidio stradale. Secondo quanto accertato dall'Unità Operativa San Lorenzo e dell'Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli, le due donne stavano attraversando Corso Garibaldi per dirigersi verso via San Cosmo Fuori Porta Nolana quanto, al centro della carreggiata, sono state travolte dalla Mercedes guidata dal 34enne il quale ha perso il controllo terminando la corsa contro tre auto in sosta. Una delle vittime è deceduta sul colpo l'altra all''Ospedale del Mare, due ore dopo il ricovero.