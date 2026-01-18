Donna uccisa vicino Roma, fermato il marito: 'C'è pericolo inquinamento delle prove'

ROMA, 18 GEN - E' stato sottoposto a fermo per omicidio aggravato Claudio Agostino Carlomagno, il marito di Federica Torzullo. "Il quadro indiziario", rende noto il procuratore di Civitavecchia Alberto Liguori "deve confrontarsi con le esigenze cautelari da soddisfare, in particolare" è "attuale e concreto il pericolo di inquinamento probatorio". Carlomagno, sottolinea il procuratore in una nota, "è in grado di influenzare la raccolta della prova dichiarativa avendolo già fatto con una persona informata dei fatti. Manca l'arma del delitto che potrebbe, se libero, ostacolarne la ricerca". Federica Torzullo sarebbe stata uccisa in casa nella notte tra l'8 e il 9 gennaio, poi il marito avrebbe portato il corpo con la sua macchina nell'azienda di famiglia, dov'è stato trovato oggi dai carabinieri. E' quanto ricostruisce la Procura di Civitavecchia. Lo testimoniano, si legge in una nota del procuratore Alberto Liguori - il cellulare dell'indagato e quello di Federica che sono localizzati nella zona della ditta e alla guida della macchina c'è solo il marito. All'interno della macchina sono state repertate tracce di sangue e varie tracce biologiche, tracce ematiche sono state trovate anche sui vestiti da lavoro del marito, sul pavimento dell'ingresso della casa, nella cabina armadio della camera da letto di Federica, sul mezzo meccanico all'interno del magazzino della ditta di famiglia e, infine, su un asciugamano trovato all'interno di una cava.