Donna uccisa, pm 'marito ha provato a fare a pezzi il corpo e bruciarlo'

ROMA, 19 GEN - Per "ostacolarne il riconoscimento" Claudio Carlomagno avrebbe tentato di dare fuoco e fare a pezzi il corpo della moglie Federica Torzullo, trovata morta ieri in un canneto alle spalle della sua azienda ad Anguillara. Il dettaglio emerge dal decreto di fermo emesso ieri dai pm di Civitavecchia nei confronti dell'uomo. "Tanto l'ispezione dell'abitazione coniugale, della sua autovettura, del deposito della Carlomagno s.r.l. e dei mezzi aziendali, hanno evidenziato la presenza di tracce ematiche latenti", si legge nel decreto.

