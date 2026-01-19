Donna uccisa, pm 'l'indagato era pronto a fuggire'

ROMA, 19 GEN - Era pronto a darsi alla fuga Claudio Carlomagno, l'uomo accusato dell'omicidio della moglie, Federica Torzullo. E' quanto emerge dal decreto di fermo. "La dissimulazione della propria condotta, il contegno non collaborativo, il difficile contesto territoriale, consentono ragionevolmente di ritenere che un soggetto ormai privo di legami affettivi e professionali e deradicalizzato dal suo contesto abitativo, raggiunto dalla notizia del ritrovamento del corpo della vittima, sia in procinto di darsi alla fuga". Per i pm di Civitavecchia "la gravità dei fatti commessi" e quanto compiuto "al fine di dissimulare le proprie condotte evidenziano la capacità di organizzarsi e, quindi potenzialmente anche la capacità di mettere in essere quanto utile a rendere effettiva la latitanza".