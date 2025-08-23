Giornale di Brescia
Donna uccisa nel Salernitano, preso il compagno

NAPOLI, 23 AGO - E' stato rintracciato Christian Persico, l'uomo di 36 anni sospettato di aver ucciso Tina Sgarbini, la quarantaettenne trovata senza vita stamani nella sua abitazione di Montecorvino Rovella, nel Salernitano. I due avevano avviato una relazione nel 2016 e non è chiaro se ancora stessero insieme. L'uomo, secondo quanto si appreso, si trovava ancora a Montecorvino Rovella. Persico si era reso irreperibile da questa mattina, quando è stato trovato il cadavere della donna. Da quanto si apprende, l'uomo sarebbe stato visto da un passante che avrebbe allertato le forze dell'ordine. Una volta giunti sul posto, i carabinieri lo hanno ammanettato e l'uomo non avrebbe opposto resistenza. Il 36enne si trovava in località San Pietro, non molto distante dalla casa dove si è consumato il delitto.

