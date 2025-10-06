Donna uccisa, fermati la madre e il figlio 16enne

BRESCIA, 06 OTT - I carabinieri hanno fermato la madre 59enne e il figlio 16enne di Dolores Dori, la 44enne uccisa a Lonato del Garda, nel Bresciano. La madre e la donna, presente il ragazzo che avrebbe ripreso la scena con il proprio smartphone, si sarebbero recati in auto nel campo nomadi di Lonato e avrebbero sparato all'indirizzo di alcune persone. Tra queste l'uomo che avrebbe risposto al fuoco ferendo con tre colpi di pistola la 44enne, poi scaricata da una vettura davanti all'ospedale di Desenzano, dove è morta. Secondo la ricostruzione degli inquirenti Dolores Dori, la madre e il figlio minore venerdì sono arrivati al campo nomadi di Lonato del Garda, in retromarcia hanno sfondato il cancello e le due donne hanno iniziato a sparare all'impazzata. I residenti nel campo hanno così risposto al fuoco, colpendo con tre proiettili Dolores Dori, che è stata poi trasportata in fin di vita dal marito - che era lontano con un'altra auto - in ospedale, scaricata davanti al pronto soccorso dove è poi deceduta nonostante un intervento chirurgico. Una dinamica che emerge chiaramente da un video trovato nel cellulare del figlio minore di Dolores Dori.