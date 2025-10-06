Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Donna uccisa, fermati la madre e il figlio 16enne

i sigilli dei carabinieri al campo nomadi di Lonato dove è stata uccisa Dolores Dori , Brescia 4 ottobre 2025. Ansa Filippo Venezia
i sigilli dei carabinieri al campo nomadi di Lonato dove è stata uccisa Dolores Dori , Brescia 4 ottobre 2025. Ansa Filippo Venezia
AA

BRESCIA, 06 OTT - I carabinieri hanno fermato la madre 59enne e il figlio 16enne di Dolores Dori, la 44enne uccisa a Lonato del Garda, nel Bresciano. La madre e la donna, presente il ragazzo che avrebbe ripreso la scena con il proprio smartphone, si sarebbero recati in auto nel campo nomadi di Lonato e avrebbero sparato all'indirizzo di alcune persone. Tra queste l'uomo che avrebbe risposto al fuoco ferendo con tre colpi di pistola la 44enne, poi scaricata da una vettura davanti all'ospedale di Desenzano, dove è morta. Secondo la ricostruzione degli inquirenti Dolores Dori, la madre e il figlio minore venerdì sono arrivati al campo nomadi di Lonato del Garda, in retromarcia hanno sfondato il cancello e le due donne hanno iniziato a sparare all'impazzata. I residenti nel campo hanno così risposto al fuoco, colpendo con tre proiettili Dolores Dori, che è stata poi trasportata in fin di vita dal marito - che era lontano con un'altra auto - in ospedale, scaricata davanti al pronto soccorso dove è poi deceduta nonostante un intervento chirurgico. Una dinamica che emerge chiaramente da un video trovato nel cellulare del figlio minore di Dolores Dori.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BRESCIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario