Donna uccisa, è morta per 'asfissia meccanica esterna'

SALERNO, 24 AGO - "Asfissia meccanica esterna". Queste le cause della morte di Tina Sgarbini, uccisa all'interno del suo appartamento, al primo piano di uno stabile di Montecorvino Rovella (Salerno). A confermalo, all'ANSA, il medico legale Marina D'Aniello che ha eseguito un primo esame esterno del cadavere. "Al momento posso solo confermare - ha detto - che il decesso è avvenuto per asfissia meccanica esterna. Potrebbe essere stata strangolata o potrebbe esserle stato messo qualcosa in bocca, ma siamo nel campo delle ipotesi. Le certezze le avremo dopo l'autopsia". "Nella giornata di ieri - ha detto la dottoressa D'Aniello - abbiamo effettuato un primo esame del corpo e dello stato dei luoghi, insieme ai carabinieri che hanno effettuato i rilievi. L'autorità giudiziaria affiderà ora l'incarico per l'autopsia, che si svolgerà nei prossimi giorni. Solo in quella sede potremmo effettuare alcuni esami che sono irripetibili e che non avremmo potuto eseguire ieri sul posto. Solo dopo l'autopsia - ha concluso - potremmo sapere con certezza come la vittima sia morta". Fonti vicine all'inchiesta confermano poi che il fermato avrebbe lasciato un biglietto nel quale, tra l'altro, manifestava la volontà di suicidarsi.